11 спортсменов сборной Украины примут участие в лицензионном к Олимпиаде Кубке мира по прыжкам в воду
11:45, 19 февраля 2016Спорт
213
Сегодня в бразильском Рио-де-Жанейро, который этим летом будет принимать Олимпийские игры-2016, начинаются соревнования лицензионного Кубка мира по прыжкам в воду.
fina.org
На престижном старте украинская команда представлена своим ведущим составом в количестве 11 спортсменов, сообщает пресс-служба НОК Украины.
Уже сегодня в Рио-де-Жанейро будут разыграны первые комплекты наград в синхронных прыжках с 10-метровой вышки среди женщин и в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина среди мужчин.
Состав сборной Украины выглядит следующим образом:
Мужчины - Александр Горшковозов, Максим Долгов, Илья Кваша, Олег Колодий.
Женщины - Виктория Кесарь, Анна Красношлык, Анастасия Недобига, Анна Письменская, Юлия Прокопчук, Виктория Сафонова, Елена Федорова.
Турнир продлится до 27 февраля.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter