11 спортсменов сборной Украины примут участие в лицензионном к Олимпиаде Кубке мира по прыжкам в воду

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На престижном старте украинская команда представлена своим ведущим составом в количестве 11 спортсменов, сообщает пресс-служба НОК Украины.

Уже сегодня в Рио-де-Жанейро будут разыграны первые комплекты наград в синхронных прыжках с 10-метровой вышки среди женщин и в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина среди мужчин.

Состав сборной Украины выглядит следующим образом:

Мужчины - Александр Горшковозов, Максим Долгов, Илья Кваша, Олег Колодий.

Женщины - Виктория Кесарь, Анна Красношлык, Анастасия Недобига, Анна Письменская, Юлия Прокопчук, Виктория Сафонова, Елена Федорова.

Турнир продлится до 27 февраля.