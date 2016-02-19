Главный тренер "Шальке" об игре с "Шахтером": мы не использовали свои шансы

Брайтенрайтер отметил, что его команда хорошо провела выездной матч.

"Имели много шансов забить гол, но легкомысленно эти шансы упустили. Имели хорошие исходные позиции в этом матче. 0:0 - скользкий счет, но хорошо, что не проиграли. В целом, высоко оцениваю нашу игру", - сказал наставник гельзенкирхенцев.

Также тренер "Шальке" высоко оценил игру "Шахтера" отметив, что в немецкой Бундеслиге команда могла бы бороться за позицию в первой четверке.

""Шахтер" показал себя очень опасным соперником. Но и мы стремимся хорошо себя проявить и будем бороться в обоих турнирах", - считает Брайтенрайтер.

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По словам главного тренера немецкой команды, его футболисты играли хорошо, но не использовали свои шансы. "Такой футбол. Иногда мяч банально не залетает в ворота".

Также Брайтенрайтер прокомментировал игру арендованного у киевского "Динамо" полузащитника Юнеса Беланда.

"Одна игра - не показатель. Хотя, сегодня, действительно, он прекрасно себя проявил. Особенно в первом тайме. Во втором сыграл чуть слабее, но в целом зарекомендовал себя хорошо. Посмотрим, как он будет выступать", - сказал тренер "Шальке".

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Как сообщал УНИАН, во Львове завершился первый матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором "Шахтер" принимал немецкий "Шальке-04" из Гельзенкирхена и свел матч вничью - 0:0.