Луческу о матче с "Шальке": все сыграли на хорошем уровне

О своих впечатлениях Луческу рассказал на послематчевой пресс-конференции.

"У нас есть еще неделя, чтобы подготовиться ко второму матчу. Теперь мы хорошо знаем потенциал этой команды. Очень жаль, что на вторую игру мы потеряли Кучера, его опыт помог бы нам на выезде. Мы будем искать свой шанс до конца в Гельзенкирхене", - сказал наставник дончан.

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Отвечая на вопрос о действиях украинцев на поле, которых становится больше на поле, Луческу отметил, что ситуация сейчас немного странная.

"Фред не может играть и нам приходится в центре использовать двух полузащитников оборонительного плана. И это ощущается на атакующих действиях. Хотя и Малышев, и Степаненко хорошо действовали и в отборе, и в борьбе с соперником. Но завершающего паса, который должен дать опорный хавбек, к сожалению, с их стороны не было. Если вспомнить, как это делал Фернандиньо, Фред, такого не было", - сказал Луческу.

При этом Луческу отметил, что для первой игры "все без исключения сыграли хорошо". "К сожалению, были моменты, которые мы не забили. Особенно в конце второго тайма. Если бы Гладкий пробил в одно касание без обработки, то возможно бы забил", - говорит тренер.

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Как сообщал УНИАН, во Львове завершился первый матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором "Шахтер" принимал немецкий "Шальке-04" из Гельзенкирхена и свел матч вничью - 0:0.