"Шахтер" и "Шальке" сыграли вничью в первом матче 1/16 финала Лиги Европы
23:55, 18 февраля 2016Спорт
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Игра во Львове завершилась нулевой ничьей.
Reuters
Во Львове завершился первый матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором "Шахтер" принимал немецкий "Шальке-04" из Гельзенкирхена и свел матч вничью - 0:0.
УНИАН провел онлайн-трансляцию игры по которой можно проследить за ходом борьбы.
Ответный матч состоится в Гельзенкирхене ровно через неделю, 25 февраля.
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