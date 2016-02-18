"Шахтер" и "Шальке" сыграли вничью в первом матче 1/16 финала Лиги Европы

Во Львове завершился первый матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором "Шахтер" принимал немецкий "Шальке-04" из Гельзенкирхена и свел матч вничью - 0:0.

УНИАН провел онлайн-трансляцию игры по которой можно проследить за ходом борьбы.

Ответный матч состоится в Гельзенкирхене ровно через неделю, 25 февраля.