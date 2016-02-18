Долгополов вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Рио-де-Жанейро

В столице Олимпиады-2016 Рио-де-Жанейро (Бразилия) завершился матч второго круга теннисного турнира Rio Open presented by Claro (категория ATP World Tour 500), в которо украинец Александр Долгополов обыграл испанца Иниго Сервантеса, сообщает Большой теннис Украины.

Матч закончился со счетом 3-6 6-0 6-3

Не получив ни одного брейкпоинта в стартовой партии, украинец разгромил соперника в продолжении встречи, последующих двух сетах. Вторая партия завершилась победой украинца всухую, а третья стала зеркальным отражением стартового сета.

В четвертьфинале соревнований Долгополов будет бороться с победителем испанского дерби Рафаэля Надаля и Николаса Альмагро, которые продолжат игровой день на центральной арене Рио.