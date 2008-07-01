Кто поедет на Олимпийские игры?

1 июля 2008 года на Национальном спортивном комплексе «Олимпийский» начался чемпионат Украины по легкой атлетике, по результатам которого будет определен окончательный состав национальной сборной команды Украины по легкой атлетике на Играх ХХІХ Олимпиады в Пекине.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта.

Заместитель министра Украины по делам семьи, молодежи и спорта Мирослав ДУТЧАК во время торжественной церемонии открытия отметил, что чемпионат станет определяющим для многих спортсменов. Победа в соревнованиях и выполнение «Олимпийского норматива» будет означать получение путевки в Пекин.

М.ДУТЧАК выразил уверенность в том, что соревнования будут напряженными, а выступления блестящими. Заместитель министра выразил надежду, что присутствующие на открытии представители средств массовой информации донесут как можно большему количеству киевлян и гостей столицы весть о празднике королевы спорта.

«Даже, несмотря на то, что вход свободный, очень часто наши легкоатлеты соревнуются при пустых трибунах, хотя легкоатлетические соревнования являются одними из наиболее захватывающих» – сказал М.ДУТЧАК.

В чемпионате Украины по легкой атлетике, который будет продолжаться до 4 июля, принимают участие 855 спортсменов из 27 регионов Украины.