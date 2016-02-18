Свитолина вышла в полуфинал теннисного турнира в Дубаи

В Дубаи (ОАЭ) завершился матч 1/4 финала теннисного турнира Dubai Duty Free Tennis Championships (категория - Premier), в котором украинка Элина Свитолина обыграла Коко Ванведе из США, сообщает Большой теннис Украины.

Игра завершилась со счетом 6-4 1-6 6-2.

В первом сете соперницы заметно нервничали, много ошибались на своих подачах и, как следствие, сделали много обоюдных брейков. Тем не менее, в решающий момент большую выджержку и хладнокровие проявила украинка, 6:4.

Вторая партия стала сущим кошмаром для украинки, которая сумела выиграть только один гейм - 1:6. А вот в третьей партии украинка уже владела инициативой. Любопытно, что Свитолина проиграла первые два гейма, в том числе, на своей подаче. Но сумела переломить ход игры, выиграть шесть геймов подряд и матч в целом.

"Очень тяжелый матч. Рада, что смогла довести его до победы на своей подаче, - говорит Элина в послематчевом интервью - Думаю, Жюстин Энен не очень понравился второй сет в моем исполнении. Но победа есть победа. Завтра будет также нелегко против Сары Эррани. Ожидаю, что будет много длительных розыгрышей. У нее сегодня также был непростой поединок. Сейчас важно восстановиться к полуфиналу и порадоваться сегодняшней победе".