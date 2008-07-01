Профсоюзы футболистов ведут переговоры о минимальных контрактах

Ассоциации футболистов и футбольных менеджеров Европы обсуждают минимальные условия контрактов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, сегодня в Париже по инициативе комиссаров Евросоюза по вопросам занятости, равенства шансов и социальных дел Владимира ШПИДЛЫ и по вопросам образования, культуры и молодежи Яна ФИГЕЛЯ впервые начался социальный диалог между ассоциациями футболистов и работодателей.

На первую встречу прибыли представители Европейского отделения Международной федерации профессиональных ассоциаций футболистов, Ассоциации Европейских профессиональных футбольных лиг со стороны футболистов и Европейской клубной ассоциации со стороны работодателей.

“Футболисты – одни из наиболее мобильных профессионалов в Европе, поэтому новый социальный диалог поможет решать вопросы, которые не могут быть решены на национальном уровне”, - заявил по этому поводу В.ШПИДЛА.

Первым вопросом встречи будет вопрос минимальных условий контрактов, в частности, в области здоровья и безопасности на работе, медицинского страхования, образования для молодых игроков, обязанностей и прав футболистов, решения конфликтов.

Европейское отделение Международной федерации профессиональных ассоциаций футболистов (FIFPro) представляет более 28 000 игроков в 20 странах-членах ЕС.

Ассоциация Европейских профессиональных футбольных лиг представляет высшие лиги и ассоциации клубов из 17 стран-членов ЕС, или около 600 клубов.

Европейская клубная ассоциация представляет 103 топ-клуба, из которых 67 – в странах-членах ЕС.