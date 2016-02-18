Спортивно-политический эксгибиционизм

Мимо сегодняшнего российского спорта, как мимо тещиного дома – без шуток пройти стало невозможно. Правда, шутки совсем не смешные.

Не успели переварить новость о массовом отстранении российских легкоатлетов от Олимпиады в Рио по причине допинга, как один за другим ушли в мир иной еще совсем не старые руководители российского антидопингового ведомства РУСАДА.

А 16 февраля после матча Лиги Европы в Стамбуле между местным «Фенербахче» и московским «Локомотивом», завершившийся победой турецкой команды (2:0), игрок гостей Дмитрий Тарасов снял футболку и показал всем исподнее с портретом Путина и надписью «Самый вежливый президент».

То есть, как бы никто ничего не знал и в раздевалке не видел, что там на себя надевает Дмитрий Тарасов.

Реакция УЕФА на нарушение правил, запрещающих политическую рекламу на стадионах, последовала незамедлительно. В статье 14 дисциплинарного регламента УЕФА сказано, что «все формы идеологической, политической и религиозной пропаганды запрещены». Уже на следующий день после матча было открыто дисциплинарное дело, по итогам которого Тарасову светит дисквалификация на 10 матчей, а клубу – штраф 50 тыс. евро. Дисциплинарный комитет УЕФА рассмотрит дело 17 марта.

Сам клуб осудил действия игрока и выпустил заявление о том, что Тарасов будет наказан в рамках своего клубного контракта. В заявлении говорится: «Политическая, идеологическая или религиозная пропаганда находятся под запретом на территории футбола, и ФК «Локомотив» полностью разделяет позицию УЕФА по данному вопросу. К сожалению, сотрудники нашего клуба не могли предотвратить инцидент: футболист никого не посвящал в свои планы. Инициатива Дмитрия вышла неуместной и вредной как для клуба, так и для него самого».

То есть, как бы никто ничего не знал и в раздевалке не видел, что там на себя надевает Дмитрий Тарасов. И тут вдруг издание LifeNews (не самое, конечно, уважаемое, но все же) публикует информацию о том, что продемонстрировать турецким фанам футболку с Путиным Тарасову предложила президент ФК «Локомотив» Ольга Смородская.

Президент клуба считает, что хоругвь с ликом царя может стать индульгенцией от административных неприятностей.

Издание, ссылаясь на источники в клубе, сообщает, что Смородская, которую в конце сезона могут

сместить с должности, таким образом пыталась заработать доверие у совета директоров клуба. А тот факт, что на поступок Тарасова, самого раскрученного игрока «Локомотива», будет такая неоднозначная реакция, стал полной неожиданностью для Смородской.

Ой, как неудобно получилось.

Имеем сразу два примера замечательной глупости. Игрок, который провоцирует публику на выездном и очень недружественном стадионе, ставя под дополнительную угрозу безопасность своих же болельщиков. Да еще и после проигранного матча, когда такой жест выглядит жалко и истерично. И президент клуба, которая считает, что хоругвь с ликом царя может стать индульгенцией от административных неприятностей.

В свете нынешних отношений Турции с Россией будем надеяться, что 25 февраля во время ответного матча в Москве «Фенербахче» не даст симметричный ответ. И, скажем, бывший игрок ЦСКА Джанер Эркин не снимет игровую футболку, показав майку с надписью «Не смешите мои Эрдоганы».

Игорь Левенштейн