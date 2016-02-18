Горнолыжница Пономаренко не смогла финишировать в слаломе на Юношеских олимпийских играх

В Лиллехаммере (Норвегия) завершились соревнования в горнолыжном спорте в дисциплине "слалом" Юношеских олимпийских игр, где украинка Мария Пономаренко не смогла финишировать во второй попытке, сообщает официальный сайт Игр.

Наша спортсменка сумела доехадь до финиша в первой попытке, где показала результат 1 минута 09.25 секунды. Отставание от лидера составило 15.72 секунды. По итогам этой попытки наша спортсменка шла на 34-м месте.

Во второй попытке Пономаренко проехала первую временную отсечку с результатом 29.74 секунды (30-е место), но спустя несколько метров сошла с дистанции и завершила соревнования.

Чемпионом Игр в этом виде программы стала Элин Дэниот из Швейцарии с результатом 1 минута 43.21 секунды. Второе место на счету Али Нуллмейеры из Канады (1.59 секунды отставания), третье - у Меты Хроват из Словении (2.65 сек.).