Лыжник Орлик попал в пятерку лучших на дистанции 10 километров Юношеских олимпийских игр

В Лиллехаммере (Норвегия) завершился лыжная гонка на 10 км. в рамках зимних Юношеских олимпийских игр, в которой украинец Андрей Орлик занял 5-е место, сообщает официальный сайт соревнований.

Наш спортсмен преодолел дистанцию за 24 минуты 13.4 секунды, отстав от победителя на 1 минуту 08.6 секунды.

Орлик на протяжении всей дистанции был в группе лидеров, занимая на разных отрезках 3-5 места, но пробиться в итоговую тройку призеров не сумел. От занявшего 3-е место Игоря Федотова (Россия) украинец отстал на 14,2 секунды.

По словам его наставников Дмитрия Казановского и Александра Пуцко их воспитанник показал достойный результат, несмотря на то, что коронной дисциплиной у спортсмена является классика, борьбу вел до самого финиша.

«Рассчитывали, что Андрей мог подтянуться выше. Полтора месяца назад на тренировке он сломал на руке палец со смещением. Вечером 31 декабря ему делали операцию. 2,5 недели тренировался с одной рукой. Из-за того, что нужно было стартовать на Юношеских Олимпийских играх вынуждены были спицу снять раньше», - прокомментировали тренеры.

Чемпионом Игр в этом виде программы стал Магнус Ким из Южной Кореи, серебряным призером - норвежец Вебйорн Хегдаль.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня в лыжной гонке среди девушек на 5 км. украинка Юлия Кроль заняла 27-е место.