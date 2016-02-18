Португальский легионер "Динамо" Велозу: "Я люблю команду, но здесь никто не предлагал мне продлить контракт"

Португальский легионер киевского "Динамо" выступил с обращением на своей страничке в Facebook, где прояснил ситуация вокруг своего будущего в клубе.

«Я люблю «Динамо», и я всегда старался делать все от меня зависящее, чтобы помочь команде решить стоящие перед ней задачи. Недавние новости – ложь. Мой контракт с «Динамо» действителен до конца июня, и я буду продолжать изо всех сил помогать команде. Я не продлил контракт потому, что никто, включая президента или кого-либо еще, не говорил со мной о возможном продлении соглашения», – заявил Велозу.

Ранее, в начале января, президент киевского клуба Игорь Суркис отметил: "Если футболист хочет заключить новое соглашение, он должен находить президента, а не президент его".

Велозу подписал контракт с "Динамо" в летнее межсезонье-2012. В сезоне 2015/16 игрок провел за команду 19 матчей, в которых забил 3 гола.