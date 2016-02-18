Лыжница Кроль вошла в Топ-30 на дистанции 5 километров свободным стилем Юношеских олимпийских игр
13:30, 18 февраля 2016Спорт
66
18 февраля на II зимних Юношеских Олимпийских играх в Лиллехаммере разыгрываются медали в соревнованиях по лыжным гонкам свободным стилем.
noc-ukr.org
Первыми на старт вышли девушки, где украинка Юлия Кроль среди лучших лыжниц мира сумела пробиться в ТОП-30, заняв в финальном протоколе 27 место, сообщает пресс-служба НОК Украины.
Дистанцию в 5 км свободным стилем наша спортсменка преодолела за 15:01.8.
Чемпионом Игр в этом виде программы стала Майя Якунина из России, призерами - Чунху Чи (Китай) и Ребекка Иммонен (Финляндия).
«Сегодня бежалось очень трудно, всю дистанцию болели ноги. В данной ситуации сделала все, что смогла», - поделились Юлия.
«Вообще, моя коронка - это классика к Сожалению, такой дистанции на Юношеских Олимпийских играх нет. Но ничего, уже скоро стартует юниорский чемпионат мира - там уж я отыграюсь», - добавила лыжница.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter