Лыжница Кроль вошла в Топ-30 на дистанции 5 километров свободным стилем Юношеских олимпийских игр

Первыми на старт вышли девушки, где украинка Юлия Кроль среди лучших лыжниц мира сумела пробиться в ТОП-30, заняв в финальном протоколе 27 место, сообщает пресс-служба НОК Украины.

Дистанцию в 5 км свободным стилем наша спортсменка преодолела за 15:01.8.

Чемпионом Игр в этом виде программы стала Майя Якунина из России, призерами - Чунху Чи (Китай) и Ребекка Иммонен (Финляндия).

«Сегодня бежалось очень трудно, всю дистанцию болели ноги. В данной ситуации сделала все, что смогла», - поделились Юлия.

«Вообще, моя коронка - это классика к Сожалению, такой дистанции на Юношеских Олимпийских играх нет. Но ничего, уже скоро стартует юниорский чемпионат мира - там уж я отыграюсь», - добавила лыжница.