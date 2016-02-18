Лига Европы УЕФА, 1/16 финала: "Шахтер" - "Шальке-04" - 0:0: онлайн-трансляция

Сегодня во Львове состоится матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА, в котором донецкий "Шахтер" примет на "Львов-Арене" немецкий "Шальке-04" из Гельзенкирхена.

"Шахтер" попал в 1/16 финалу ЛЕ из более престижной Лиги чемпионов. На групповой стадии главного еврокубка, которая состоялась осенью прошлого года, горняки заняли 3-е место в квартете с испанским "Реалом", французским ПСЖ и шведским "Мальме". Аутсайдеры группы украинский и шведский клубы проиграли по 4 матча "Реалу" и ПСЖ, а в играх между собой обменялись домашними победами. Более крупного успеха во Львове добился "Шахтер", который занял 3-е место в группе.

В нынешнее межсезонье "Шахтер" остался без Алекса Тейшейры - не просто лидера и ключевого исполнителя линии атаки, но и самого забивного игрока. Также команде не поможет в весенней части сезона и другой бразилец Фред, дисквалифицированный за употребление допинга в матче за сборную Бразилии на Копа Америка-2015.

В свою очередь, "Шальке" с начала еврокубкового сезона участвует в Лиге Европы, где на групповом этапе занял 1-е место в квартете К. Немецкая команда в играх с чешской "Спартой", греческим "Астерасом" и кипрским АПОЕЛ одержала 4 победы при двух ничьих (разница мячей 15:3) и набрала 14 очков.

"Шахтер" обыгрывал "Шальке" на аналогичной стадии турнира в сезоне 2004/05. После ничьей в Донецке (1:1) горняки минимально победили в Гельзенкирхене благодаря голу Джулиуса Агаховы. То был единственный раз, когда "Шальке" противостоял команде из Украины.

"Шахтер" провел 16 матчей против немецких клубов, одержав пять побед при пяти ничьих и шести поражениях (дома В2, Н4, П1; на выезде В2, Н1, П5). Свою главную победу над представителем Германии донецкий клуб добыл в финале Кубка УЕФА-2007/08, одолев "Вердер" со счетом 2:1 в Стамбуле.

Последние четыре домашних матча против немецких команд "Шахтер" завершил вничью.

На котировках букмекерских контор "Шахтер" является фаворитом с небольшим преимуществом. На победу горняков ставки принимаются из рассчета 2,33 к 1, в то время как на ничью - 3,39 к 1, а на победу немецкой команды - 2,99 к 1.

Матч "Шахтер" - "Шальке-04" начнется во Львове в 22.05.

ТВ-трансляцию игры проведет телеканал "Украина".

Добрый вечер!

Мы начинаем!!

С возвращением футбольного сезона!!!

Стали известны стартовые составы команд:

Шахтер: 30. Пятов, 33. Срна, 5. Кучер, 44. Ракицкий, 31. Исмаили, 6. Степаненко, 17. Малышев, 74. Коваленко Вик., 11. Марлос, 28. Тайсон, 21. Гладкий

Запасные: 32. Каниболоцкий А., 38. Кривцов, 13. Шевчук В., 22. Эдуардо, 7. Веллингтон Нем, 19. Феррейра, 58. Коробенко

Шальке: 1. Ферманн, 3. Жуниор Кайсара, 6. Колашинац, 5. Гайс, 7. Мейер, 8. Горецка, 11. Беланда, 19. Сане Л., 33. Нойштедтер, 32. Матип, 13. Чупо-Мотинг

Запасные: 34. Гифер, 2. Фридрих, 15. Аого, 27. Ритер, 18. Сэм, 21. Шопф, 25. Хунтелаар

Два месяца отделяли болельщиков от момента окончания группового турнира еврокубков до начала плей-офф. А сегодняшний день для украинских фанов знаменательные вдвойне - вступает в борьбу наша команда. Зимой "Шахтер" претерпел небольшие изменения в составе, но обе потери крайне важны. Лучший бомбардир покинул клуб, а еще один из ключевых игроков дисквалифицирован за применение допинга.

Как выпутается из этой ситуации Мистер? Сможет ли он найти равноценную замену Тейшейре и Фреду? Каким будет "Шахтер" в 2016-м? Многое станет понятно уже сегодня, по итогам первой официальной игры года.

Вперед, "Шахтер"!

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

1. Мяч с центра поля развели игроки "Шальке". И сразу же атака немцев - пас на Беланда из глубины поля оказался неточным... Экс-игрок киевского "Динамо" наверняка помнит, насколько принципиальным соперником был "Шахтер".

2. Ответ горняков - удар Коваленко мимо ворот.

3. Немцы контролируют мяч в центре поля, а прострел в штрафную оказался неточным. Мяч у Пятова.

4. Тайсон в борьбе с Матилом заработал угловой. Опасный момент у "Шахтера".

5. Тайсон неудачно подал угловой, немцы убегают в контратаку...

6. Дошла атака "Шальке" до штрафной. но там Майер замешкался с мячом и защитники горняков отбились.

7. Еще одна атака "Шальке" - Калашинац слишком сильно навесил и мяч пролетел через всю штрафную.

8. Горецка бьет по воротам Пятова и мяч рикоетом от защитника уходит на угловой.

9. Неудачной получилась подача углвоого у немцев и "Шахтер" побежал в ответную атаку. Фол на Марлосе и штрафной...

10. Срна подал штрафной - защитники отбились. Во второй волне атаки горняки заработали угловой. После розыгрыша стандарта Ракицикий пробил по воротам - выше.

11. Контролируют мяч горняки...

12. Марлос шел "на таран", но проиграл в борьбе с тремя защитниками...

13. БЕЛАНДАААА... простил горняков за нерасторопность в защите. Пробил из выгоднейшей позиции, но попал в ноги Срны.

15. Горняки вновь держат мяч в центре поля...

16. Срна выиграл мяч в борьбе с Майером в потенциально опасном моменте для "Шальке".

17. Хорошую подачу с фланга Коваленко умело нейтрализовал Нойштедтер.

18. Еще один момент у Коваленко - откровенно плохим получился удар игрока горняков.

19. В ответной атаке Сане в борьбе с Исмаили упустил мяч за линию ворот - не заработал даже угловой.

20. Теперь Марлос ошибается на фланге в атаке горняков. Аут в пользу "Шальке".

21. Исмаили перехватил мяч у немцев и пробежал полполя с мячом - заработал угловой.

22. Тайсон подал угловой - Гладкий пробил головой, выше ворот.

23. Опасная атака немцев - после навеса Майера головой по воротам пробивал Сане, мяч пошел рядом со штангой.

24. ГЛАДКИЙ!!!! Ответ "Шахтера", Срна навешивал с фланга, Гладкий бил по воротам. Голкипер ногами отбил мяч в сторону.

25. Немцы контролируют мяч в центре поля.

26. Коваленко ворвался в штрафную "Шальке" и делал передачу вдоль поля, но мяч перехватили защитники.

27. "Шахтер" вновь атакует, Исмаили подает в центр штрафной - защитники выбивают мяч.

28. Великолепный проход Тайсона и пас на Коваленко - удар последнего мимо ворот...

29. Горняки вновь идут в атаку но пас Степаненко с фланга оказался крайне не точным... Мяч перелетел на другой фланг, к Срне.

30. Тайсон бьет по воротам из убойной позиции - Горецка ногой переводит мяч на угловой.

31. После розыгрыша углового "Шахтер" получил еще и право на штрафной. Срна подал неудачно, мяч у немцев.

32. Тайсон грубо нарушил правила на Кайсаро. Опасный штрафной для "Шальке".

33. Навес со штрафного и последующая затяжная позиционная атака завершилась ударом Калашинаца - в защитника.

34. Мистер явно нервничает на скамейке запасных. А игра захватывает, очень яркая...

35. Гайс опасно пробил по воротам - прямо в руки Пятову.

36. Кайсара заработал угловой в борьбе с защитником "Шахтера".

37. Гайс подал угловой - удар Нойдштеттера по воротам. Прямо в руки Пятова.

38. Марлос получил шикарный навес в центр штрафной, но не смог ударить по воротам в борьбе с защитником.

39. Пас на Ракицкого из глубины поля оказался неточным. От ворот пробьет вратарь "Шальке".

40. Кучер в подкате прервал потенциально опасную атаку соперника.

41. Беланда нарушил правила в борьбе с Тайсоном в атаке. Сорвал атаку своей команды.

42. Серьезную травму получил Срна в центре поля. Пауза в игре.

44. Ракицкий подал штрафной - неудачно. Немецкие защитники отбились.

45. Арбитр добавил ко времени первого тайма 1 минуту.

45+1. Горняки ошиблись при вбросе мяча в игру и судья отдает мяч сопернику.

ПЕРЕРЫВ

Несмотря на нули на табло первый тайм получился крайне интересным. Хорошие скорости, масса опасных моментов, почти открытый футбол - то, что продемонстрировали игроки обеих команд до перерыва. Радует то, что "Шахтер", несмотря на начало сезона, выдерживает темп и не менее опасен чем соперник. А вот счет игры на данный момент никак радовать не может...

В перерыве Мистеру необходимо указать подопечным на те самые потайные ходы к воротам соперника, которые принесут долгожданный гол. Или голы. Иначе большая часть зимней подготовки пойдет на смарку. Ведь не только ради возобновления чемпионата Украины работали целых полтора месяца его игроки...

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ

46. Игроки "Шахтера" развели мяч с центра поля.

47. Марлос прострелил в штрафную с фланга - Гладкий в борьбе с двумя защитниками пробил выше ворот.

48. Еще раз Марлос навесил в штрафную - вратарь Ферманн на месте.

49. Сане прощает горняков после навеса с углового Нойштедттера... Удар головой - мяч пролетатет рядом со штангой.

50 Теперь Беланда навешивает с фланга - Пятов кулаком выбивает мяч далеко в поле.

51. Еще одна атака "Шальке". Угловой подавал Гайс - защитники выбили мяч.

53. Команды "возят" мяч в центре поля...

54. Чупо-Мотинг попытался пробить по воротам в борьбе с защитником - мимо ворот.

55. Ответная атака "Шахтера" завершается нарушением правил Тайсоном в атаке. Штрафной в пользу немцев.

56. Еще одна атака "Шахтера" завершается угловым. Тайсон подал, вратарь кулаками выбил мяч.

57. Ракицкий бьет по воротам с дальней дистанции - намного выше.

59. Беланда вновь прощает соперника, катнув мяч в руки Пятову... Игрок находился в убойной позиции в нескольких метрах от ворот.

61. Игра разбилась на эпизоды. Нервничают обе команды. Оттого и большое количество нарушений правил.

62. Срна нарушил правила вблизи линии штрафной - опасный стандарт для "Шальке".

63. ПЯТОВВВВ!!! Намертво поймал мяч после удара в упор Нойштедттера. Еще один шикарный момент упускают немцы.

64. Исмаили получил травму колена. Пауза в игре.

66. Пятов упустил мяч на угловой в борьбе с Чупо-Мотингом.

67. Разыграли немцы угловой при ударе головой по воротам Матил отпихнул Гладкого... Мяч влетел в ворота, но гол не засчитан.

69. Сане пошел в обыгрыш, но потерял мяч в штрафной "Шахтера" в борьбе с защитником.

70. В ответной атаке уже Срна упустил мяч в борьбе с защитниками, пытаясь сместиться с фланга в центр поля.

71. Марлос отдавал пас в борьбу и защитники "Шальке" без труда выбили мяч к центру поля.

72. Ответ "Шальке" - шикарный удар Беланда и не менее шикарный сэйв Пятова... Угловой.

73. Замена у "Шахтера" - Веллингтон Нем вместо Марлоса.

74. Грубая ошибка горняков - пас вратарю. Свободный удар пробьют игроки "Шальке" с линии вратарской.

75. Горняки отбили мяч после удара соперника сгрудившись буквально на линии ворот.

76. Неудачная подача углового завершилась тем, что мяч в руках у Пятова.

77. Предупреждение Сане - грубая игра против Тайсона.

78. Срна подает штрафной - защитники выбивают мяч на угловой.

79. Срна подал угловой - два супермомента загубил "Шахтер". Били во вратаря из убойных позиций по очереди Степаненко и Гладкий.

80. Предупреждение Кучеру - срыв атаки соперника.

81. Замена у "Шахтера" - Эдуардо вместо Тайсона.

82. Замена у "Шальке" - Шопф вместо Майера.

83. Шопф в борьбе с Кучером зарабатывает угловой. Очень опасный момент был у немцев.

84. Предупреждение получает Гладкий - отложенный штраф.

85. Коваленко подает в штрафную, но слишком сильно. Мяч перелетает через всю штрафную площадь.

86. Удаление Кучера - второе предупреждение - снова срыв атаки.

87. Замена у "Шальке" - Сэм вместо Сане.

88. Замена у "Шальке" - Хунтелаар вместо Беланда.

89. Еще один угловой заработали немцы. Окзаавшись в большинстве они имею преимущество.

90. Замена у "Шахтера" - Кривцов вместо Малышева.

90+1. После подачи углового Сэм пробил неудачно - мимо ворот.

90+2. Еще одна атака "Шальке" - Кайсаро подает в штрафную, вновь неточно.

90+4. Срна подает штрафной с угла поля, Коваленко ошибся... Мяч ушел в сторону от ворот.

МАТЧ ОКОНЧЕН

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