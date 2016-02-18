Украинка Свитолина вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Дубаи

В Дубаи состоялся матч 1/8 финала теннисного турнира Dubai Duty Free Tennis Championships (категория Premier), в котором украинка Элина Свитолина обыграла пятую ракетку мира Гарбину Мугурусу из Испании.

Игра завершилась со счетом 7-6 (3) 6-3.

В первой партии соперницы однажды обменялись брейками, а решающим оказался тай-брейк, где Свитолина обыграла соперницу со счетом 7:3. А уже во второй партии украинка в самом начале выиграла гейм на подаче соперницы и удерживала преимущество до конца матча.

В четвертьфинале украинка сыграет с Коко Вандевеге (США), которая во втором круге обыграла Кристину Младенович (Франция) 7-5 3-6 6-4.

В рейтинге WTA американка занимает 46-е место. В стартовом круге Вандевеге победила шестую ракетку турнира Каролину Плишкову (Чехия). В прошлом году украинка и американка провели свою единственную встречу как раз на кортах в Дубае. При счете 3-1 в первой партии американка вынуждена была прекратить борьбу из-за травмы.