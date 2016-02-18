Комиссия по этике ФИФА наказала тренера и экс-футболиста Франца Беккенбауэра

00:44, 18 февраля 2016
Спорт
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Правовая палата комиссии по этике ФИФА наложила наказание в форме предупреждения и денежного штрафа на известного бывшего немецкого футболиста и тренера Франца Беккенбауэра.

REUTERS

Соответствующее решение было зарегистрировано и размещено на сайте ФИФА в среду, 17 февраля. В этот же день оно вступает в силу, сообщает Deutsche Welle.

Как отмечается в сообщении, причина наказания - недостаточное желание Беккенбауэра сотрудничать с палатой по расследованиям комиссии по этике в деле о предоставлении права проведения Чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 годов России и Катару соответственно. С 2007 по 2011 год Беккенбауэр был членом исполнительного комитета ФИФА. Он отказался предоставить соответствующую информацию во время личного интервью и не ответил на вопросы, которые были ему присланы на английском и немецком языках, а это нарушает кодекс этики ФИФА.

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Но поскольку впоследствии Беккенбауэр продемонстрировал "готовность сотрудничать", то наложено наказание только в виде предупреждения и штрафа в 7 тысяч швейцарских франков. В 2014 году комиссия по этике ФИФА отстраняла Франца Беккенбауэра на 90 дней от футбола из-за нежелания отвечать на вопросы комиссии по этике по данному делу. Беккенбауэр тогда сослался на плохие знания английского языка.

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В сообщении ФИФА говорится, что данное дело и наказание не касается расследования обстоятельств предоставления Германии права на проведение Чемпионата мира по футболу 2006 года. Напомним, Франц Беккенбауэр тогда возглавлял заявочный и организационный комитет по проведению футбольного первенства. В октябре прошлого года издание Der Spiegel обнародовало материалы собственного расследования относительно возможного подкупа членов исполкома ФИФА при предоставлении Германии права на проведение чемпионата. Франц Беккенбауэр отрицал все обвинения.

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