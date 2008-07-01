Капитан сборной Грузии и защитник итальянского "Милана" Каха Каладзе женится на известной грузинской модели Ануки Арешидзе. Об этом вчера сообщил еженедельный журнал "Тбилиселеби" и подтвердили информированные источники, близкие к семьи Каладзе.

Каха и Ануки познакомились в Милане, где в начале нынешнего года Арешидзе работала в знаменитом международном модельном агентстве "Элит". Журнал сообщает, что Каха уже познакомил Ануки со своими родителями в Тбилиси.

Каха Каладзе родился и вырос в городе Самтредиа на западе Грузии в семье капитана местного футбольного клуба "Локомотива" Карло Каладзе. В 1995-97 годах Каха выступал за тбилисское "Динамо", в 1998-2000 - за киевское "Динамо", с 2001 года - за "Милан", его контракт с итальянским клубом истекает в 2011 г.

Он пять раз признавался лучшим игроком Грузии, дважды становился победителем Лиги чемпионов Европы, несколько раз приглашался в сборную мира.

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