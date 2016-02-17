УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении показавшего майку с Путиным российского игрока

Союз европейских футбольный ассоциаций открыл дисциплинарное дело в отношении игрока российского футбольного клуба "Локомотив" (Москва) Дмитрия Тарасова, который продемонстрировал майку с портретом Путина, сообщает пресс-служба УЕФА.

Инцидент произошел после матча "Фенербахче" - "Локомотив", прошедшего в турецком Стамбуле 16 февраля в рамках 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.

Дело открыто по статье дисциплинарного регламента, запрещающей игрокам наносить на одежду изображения и лозунги политического и религиозного характера, а также рекламные объявления. Исключение составляет логотип фирмы-производителя одежды.

«Игроки не должны демонстрировать элементы одежды, на которых размещены политические, религиозные, личные заявления, а также изображения или логотипы», — говорится в заявлении УЕФА.

Согласно регламенту, игрок может быть дисквалифицирован на срок от 10 матчей.

Дело будет рассмотрено 17 марта.

Матч "Фенербахче" - "Локомотив" завершился со счетом 2:0 в пользу турецкой команды.

Как сообщал УНИАН, отношения РФ и Турции резко ухудшились после того, как 24 ноября 2015 года турецкий истребитель сбил российский Су-24. Как заявили в Анкаре, российское самолет нарушил воздушное пространство Турции.

Россия ввела в отношении Турции экономические санкции, объявила об отмене безвизового режима для турецких граждан и обвинила ее высшее руководство в закупках нефти у террористической группировки "Исламское государство".