Двоеборец Мазурчук: "Постоянно хочу улучшать результат"

Украинец Дмитрий Мазурчук сумел составить конкуренцию своим соперникам и попасть в топ-10 лучших двоеборцев мира, сообщает пресс-служба НОК Украины.

Достаточно драматичным выдался у украинца второй вид программы – лыжные гонки. Непосредственно перед последним подъемом, пытаясь достать польского спортсмена, он сломал палку. Но не смотря ни на что, Дмитрий Мазурчук сумел финишировать с прекрасным результатом, на 7-м месте.

«Юношеские Олимпийские игры – это самые престижные соревнования в которых я когда-либо участвовал, их ни с чем не сравнить. Результатом могу быть доволен, но постоянно хочу его улучшать. На этом сезон для меня еще не заканчивается. Буквально сразу после Игр отправляюсь на чемпионат мира среди юниоров, затем на континентальный Кубок мира, ну и завершающим стартом года станет чемпионат Украины», - поделился планами спортсмен.