Долгополов вышел во второй круг теннисного турнира в Рио-де-Жанейро

В Рио-де-Жанейро (Бразилия) завершился матч первого круга теннисного турнира Rio Open presented by Claro (категория ATP World Tour 500), в котором украинец Александр Долгополов обыграл местного игрока Томаза Беллуччи, сообщает Большой теннис Украины.

Матч завершился со счетом 6-7 (3) 7-5 6-2

Украинец выиграл стартовый гейм этого матча на подаче соперника, сразу же получив брейк. Но, в восьмом гейме Беллуччи выигрывает гейм на подаче Долгополова "под ноль" и сравнял счет: 4-4. Затем соперники обменялись брейками при счете 5:5 и судьба партии решалась на тай-брейке. Здесь Долгополов соперничать на равных с оппонентом не смог - 3-7.

Во второй партии Долгополов вновь первым вышел вперед, но Беллуччи опять восстанавливает счет - 4-4. После паузы, вызванной дождем, украинец сумел сделать решающий брейк, чем перевел поединок в третий сет.

Единственный свой брейкпоинт в этой партии реализовал Беллуччи, а Долгополов взял 3 из 4, что и обеспечило ему победу в этом непростом матче.

Встреча продолжалась 2 часа и 28 минут.

Следующим соперником первой ракетки Украины станет испанец Иниго Сервантес, занимающий 73-ю строчку в рейтинге АТР. Теннисисты по разу обыграли друг друга в 2009 году.

Как сообщал УНИАН, накануне во второй круг турнира в Марселе вышел Сергей Стаховский, а на женском турнире в Дубаи успешно провела первый матч Элина Свитолина.