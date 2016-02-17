Украинские биатлонисты заняли 9-е место в одиночной смешанной эстафете Юношеских олимпийских Игр

В Лиллехаммере (Норвегия) завершилась смешанная одиночная эстафетная гонка по биатлону в рамках зимних Юношеских олимпийских игр, в которой сборная Украины заняла 9-е место, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинцы в середине дистанции уверенно лидировали с 10-секундным преимуществом над ближайшими оппонентами, но затем начали грубо ошибаться на огневых рубежах.

Дмитренко на своей заключительной стрельбе смогла из пяти мишеней поразить только четыре, проехав один штрафной круг. В свою очередь, Телень на двух огневых рубежах не закрыл, в общей сложности, три мишени. Таким образом, с 4 штрафными кругами и 14 использованными дополнительными патронами наша команда отстала от победителей на 1 минуту 35.3 секунды.

Сенсационную победу в этой гонке одержали спортсмены сборной Китая, опередившие на финише на 0,2 секунды комнаду Норвегии. Третье место и бронзовые награды у дуэта из России.