Деку стал одноклубником Шевы

Полузащитник Андерсон Луис де Суза, или Деку, как его величают все фанаты, перешел из "Барселоны" в Челси.

Португальский полузащитник стал первым приобретением клуба после вхождения Луиса Фелипе Сколари в должность тренера, сообщает официальный сайт"синих".

Бывший игрок "Барселоны" ждет дальнейшего успеха в Лиге чемпионов вместе с "Челси". А после представившейся возможности поиграть с футболистами "Челси" на Евро-2008 считает, что сейчас - самое время присоединиться к новому клубу тренера своей национальной сборной.