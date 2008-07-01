Деку стал одноклубником Шевы
09:42, 01 июля 2008Спорт
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Первое приобретение Сколари
|Деку. Фото АР
Португальский полузащитник стал первым приобретением клуба после вхождения Луиса Фелипе Сколари в должность тренера, сообщает официальный сайт"синих".
Бывший игрок "Барселоны" ждет дальнейшего успеха в Лиге чемпионов вместе с "Челси". А после представившейся возможности поиграть с футболистами "Челси" на Евро-2008 считает, что сейчас - самое время присоединиться к новому клубу тренера своей национальной сборной.
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