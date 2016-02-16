Бронзовый призер Юношеских олимпийских игр Кириченко: "Все это будто мечта"

Бронзовая призерка II зимних Юношеских Олимпийских игр 2016 года в Лиллехаммере в сноубординге Дарья Кириченко прокомментировала пресс-службе НОК Украины свое выступление и первые эмоции от получения медали.

«Первыми моими эмоциями был шок и радость. Сразу начала звонить родителям, просто не могла поверить в это, что произошло. Да и сейчас до сих пор не верится, что стала медалисткой Юношеских Олимпийских игр. Благодарна своим коллегам по команде. Ничто так не сближает как соревнования. Мы сразу стали одним целым, вместе работали на результат, на победу. Такой шанс выпадает один раз в жизни, а поэтому нужно было его использовать по максимуму», - поделилась Дарья.

Награда Кириченко стала первой в истории отечественного сноубординга.