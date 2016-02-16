Теннисист Стаховский одержал первую победу в сезоне-2016 в матче против 25-й ракетки мира

В Марселе (Франция) завершился матч первого круга теннисного турнира Open 13 (категория - ATP World Tour 250), в котором украинец Сергей Стаховский одержал первую победу в новом сезоне, обыграв испанца Фелисиано Лопеса, занимающего 25-е место в мировой классификации, сообщает Большой теннис Украины.

Игра завершилась со счетом 6-3 2-6 7-6 (5).

Со старта поединка украинец сделал брейк и не дал сопернику добраться до брейкпоинтов на своей подаче. Только когда Стаховский подавал на победу в сете, у Лопеса появился первый шанс сделать брейк. Но Стаховский справился с этой ситуацией и записал первую партию на свой счет.

Во втором сете инициативой владеет испанец. При счете 5-1 Лопес подавал на победу в партии, но его гейм после трех сетболов выиграл Стаховский. Еще три сетбола украинец спас на собственной подаче. Но, с седьмой попытки соперник выиграл сет и перевел игру в решающую третью партию.

В третьем сете Стаховский первым зарабатотал брейкпоинт (при счете 2-1), но выйти вперед украинцу удалось только после седьмого гейма. Лопес брейк сразу же отыграл и судьба матча решалась на тай-брейке.

Со старта в лидеры вышел украинец - 3-0. Но, затем три очка подряд выиграл испанец. Теннисисты успешно играли на своей подаче а при счете 6-5 первый матчбол у Стаховского был на подаче Лопеса. Тем не менее, сделал еще один мини-брейк и выиграл этот матч.

Для Стаховского это первая победа в сезоне 2016-го года. На пяти предыдущих турнирах украинец уступал в своих стартовых матчах в одиночном разряде (Доха, Сидней, Открытый чемпионат Австралии, София, Роттердам).

Во втором раунде Стаховский сыграет со Стэном Вавринкой (Швейцария), посеянным организаторами турнира под 1-м номером. Ровно год назад наш теннисист обыграл швейцарца на стадии 1/4 финала на этом же турнире. Счет личных встреч на данный момент 1-1.