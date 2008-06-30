Ветер сорвал мировой рекорд на стометровке
9,72 пока останутся без изменений
|Тайсон Гэй
Скорость ветра составила 4,1 метра в секунду, тогда как по правилам Международной федерации легкой атлетики рекорды фиксируются при скорости до 2 метра в секунду. В истории легкой атлетики до Гэя лишь один спортсмен сумел пробежать стометровку быстрее 9,7 секунды. В 1996 году Обаделе Томпсон из Барбадоса завершил дистанцию с результатом 9,69 секунды при попутном ветре 5 метров в секунду.
"Я доволен своим результатом. Никакого разочарования нет, несмотря на то, что результат не будет зафиксирован в качестве мирового рекорда, ведь теперь я знаю, что мое тело готово к такому достижению", - сказал после завершения соревнований Гэй, результат которого в безветренную погоду составил бы 9,77 секунды.
Напомним, что нынешний мировой рекорд на стометровке (9,72) был установлен 31 мая 2008 года ямайцем Усейном Болтом.
Стоит отметить, что вместе с Гэем путевки на Олимпиаду завоевали серебряный и бронзовый призеры чемпионата, Уолтер Дикс (9,80 секунды) и Дэрвис Праттон (9,84 секунды).