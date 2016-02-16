Украинские атлеты принимают участие во всех программах культурно–образовательного направления ЮОИ

Организаторы II зимних Юношеских Олимпийских игр 2016 года в Лиллехаммере подготовили для атлетов со всего мира 150 самых разнообразных активностей и спортсмены с удовольствием принимают в них участие.

Во время таких мероприятий можно не только пообщаться со своими сверстниками из других стран, принять вместе участие в конкурсах и выиграть призы, но и задать вопрос Олимпийскому чемпиону и узнать много чего интересного и полезного.

Помещение, в котором реализуется культурно-образовательная программа Международного Олимпийского Комитета, разделено на две части. Первая – игровая, где можно попрыгать на батуте, поиграть в настольный хоккей или просто выплеснуть энергию, бросаясь поролоновыми кубиками. Вторая часть – учебно-практическая, где можно проверить себя на знание антидопинговых правил, научиться правильно выстраивать свой рацион здорового питания.

Центральным местом сбора атлетов – является холл, где проводятся встречи с прославленными олимпийцами. Живое общение со звездами спорта всегда собирает немало желающих.

Украинские спортсмены следуют советам президента Национального олимпийского комитета, Олимпийского чемпиона Сергея Бубки и максимально с пользой проводят свободное время, принимая участие во всех возможных программах культурно–образовательного направления.