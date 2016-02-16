Украинец Пасичник не попал в 10-ку сильнейших в прыжках с трамплина на Юношеских олимпийских играх
15:53, 16 февраля 2016Спорт
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Наш спортсмен занял итоговое 13-е место в соревнованиях.
noc-ukr.org
В Лиллехаммере (Норвегия) завершились соревнования в прыжках с 90-метрового трамплина в рамках Юношеских олимпийских игр, где украинец Степан Пасичник не смог пробиться в 10-ку сильнейших спортсменов, сообщает официальный сайт соревнований.
Наш спортсмен занял итоговое 13-е место.
В финальной попытке Пасичник совершил прыжок на 83 метра и получил от судей 92.9 балла (12-е место по итогам финальной попытки). А в общем зачете у украинца 186.7 балла и 13-е место.
Чемпионом Игр в этом виде программы стал Бор Павлович из Словении, серебро на счету Мариуса Линдвика (Норвегия), бронза - Джонатана Сигеля (Германия).
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