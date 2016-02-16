Два украинских танцевальных дуэта попали в Топ-7 соревнований фигуристов Юношеских олимпийских игр

В Лиллехаммере (Норвегия) завершились соревнования по фигурному катанию среди танцевальных дуэтов, где две украинские пары попали в семерку лучших Юношеских олимпийских игр, сообщает официальный сайт соревнований.

Дуэт Анжелика Юрченко и Владимир Беликов получил за исполнение своей произвольной программы 66.96 балла и в сумме (с короткой программой) - 114.96. Этого хватило для того, чтобы замкнуть пятерку сильнейших в мире.

В свою очередь, произвольную программу дуэта Мария Голубцова - Кирилл Белобров судьи оценили в 66.29 балла, а итоговая оценка была 107.66. Второй украинский дуэт занял итоговое 7-е место.

Чемпионом Игр в этом виде программы стали Анастасия Шпилева/Григорий Смирнов (Россия), серебряными призерами - Хлоэ Льюис/Логан Бай (США), бронзовыми - Анастасия Скворцова/Кирилл Алешин (Россия).