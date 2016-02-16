Лыжный двоеборец Мазурчук попал в семерку сильнейших Юношеских олимпийских игр

В Лиллехаммере (Норвегия) завершились соревнования по лыжному двоеборью в рамках Юношеских олимпийских игр, в которых украинец Дмитрий Мазурчук занял 7-е место, сообщает официальный сайт соревнований.

В первом виде программы - прыжках с трамплина - украинец прыгнул на 91 метр и получил от судей 50,5 балла, что позволило ему занять 8-е место в промежуточной таблице с отставанием от лидера на старте лыжной гонки в 1 минуту 13 секунд.

Отыграть столь значимое отставание на лыжной дистанции он не смог, но сократил его до 53,9 секунды, переместившись на 7-е место. Мазурчук пересек финишную черту через 11 минут 33,6 секунды после начала гонки.

Чемпионом Игр в этом виде программы стал Тим Копп из Германии, призерами - Бен Лоомис (США) и Ондржей Пазут из Чехии.

Всего в соревнвоаниях участвовали 14 спортсменов.