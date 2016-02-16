Горнолыжница Пономаренко попала в Топ-30 в гигантском слаломе на Юношеских олимпийских играх

В Лиллехаммере (Норвегия) завершились соревнования девушек-горнолыжниц в гигантском слаломе в рамках Юношеских олимпийских игр, где украинка Мария Пономаренко заняла 28-е место, сообщает официальный сайт соревнований.

Наша спортсменка в двух попытках преодолела трассу с общим временем 2 минуты 58.84 секунды, отстав от победительницы на 25.56 секунды.

Чемпионкой Игр в этом виде программы стала Мелани Миллард из Швейцарии (2 минуты 33.28 секунды), серебряным призером Катрин Хиртль-Штанггассингер из Германии (+0.06), бронзовым - еще одна швейцарка Элин Дэниот (+0.67).