Горнолыжница Пономаренко попала в Топ-30 в гигантском слаломе на Юношеских олимпийских играх
14:42, 16 февраля 2016Спорт
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Украинка заняла 28-е место в итоговом протоколе.
noc-ukr.org
В Лиллехаммере (Норвегия) завершились соревнования девушек-горнолыжниц в гигантском слаломе в рамках Юношеских олимпийских игр, где украинка Мария Пономаренко заняла 28-е место, сообщает официальный сайт соревнований.
Наша спортсменка в двух попытках преодолела трассу с общим временем 2 минуты 58.84 секунды, отстав от победительницы на 25.56 секунды.
Чемпионкой Игр в этом виде программы стала Мелани Миллард из Швейцарии (2 минуты 33.28 секунды), серебряным призером Катрин Хиртль-Штанггассингер из Германии (+0.06), бронзовым - еще одна швейцарка Элин Дэниот (+0.67).
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