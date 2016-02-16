Сноубордистка Кириченко выиграла бронзу в кроссе Юношеских олимпийских игр

14:31, 16 февраля 2016
Спорт
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Украинка завоевала медаль в командном кроссе в смешанной команде.

noc-ukr.org
 

В Лиллехаммере (Норвегия) завершился финал командных соревнований по сноуборд-кроссу, в котором смешанная четверка с украинкой Дариной Кириченко в составе завоевала бронзовые медали, сообщает официальный сайт соревнований.

Четверка, в которой помимо Кириченко были представлены Вероника Эдебо (Швеция), Валентин Миладинов (Болгария) и Давид Моберг (Швеция) финишировала практически одновременно с командой Швейцарии, но фотофиниш показал микроскопическое преимущество швейцарской команды.

Чемпионом Игр в этом виде программы стала сборная Германии.

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