Сноубордистка Кириченко выиграла бронзу в кроссе Юношеских олимпийских игр
14:31, 16 февраля 2016Спорт
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Украинка завоевала медаль в командном кроссе в смешанной команде.
noc-ukr.org
В Лиллехаммере (Норвегия) завершился финал командных соревнований по сноуборд-кроссу, в котором смешанная четверка с украинкой Дариной Кириченко в составе завоевала бронзовые медали, сообщает официальный сайт соревнований.
Четверка, в которой помимо Кириченко были представлены Вероника Эдебо (Швеция), Валентин Миладинов (Болгария) и Давид Моберг (Швеция) финишировала практически одновременно с командой Швейцарии, но фотофиниш показал микроскопическое преимущество швейцарской команды.
Чемпионом Игр в этом виде программы стала сборная Германии.
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