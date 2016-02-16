Теннисистка Свитолина прошла во второй круг турнира в Дубаи

В Дубаи (ОАЭ) завершился матч первого круга теннисного турнира Dubai Duty Free Tennis Championships (категория WTA Premier) в котором украинка Элина Свитолина легко обыграла словачку Яну Чепелову, сообщает Большой теннис Украины.

Матч завершился со счетом 6-3, 6-1.

Свитолина на старте матча получила очень комфортное преимущество (5:0), но проиграла три гейма подряд. Тем не менее, сет завершился победой со счетом 6:3. А уже во второй партии украинка держала ситуацию под контролем от самого начала и до конца, позволив Чепеловой выиграть лишь один гейм.

Матч продолжался 1 час 12 минут.

"Это был отличный, но очень напряженный старт", - сказала Элина на своей послематчевой пресс-конференции.

Следующей соперницей Свитолиной станет вторая сеяная Гарбинье Мугуруса из Испании.

Как сообщал УНИАН, накануне свой статовый матч проводила Леся Цуренко, которая уступила Кристине Младенович из Франции.

Турнир в Дубаи (призовой фонд - $1,735 млн.) проходит с 15 по 20 февраля.