Андрей Гусин-младший подписал контракт с киевским "Динамо"

Воспитанник Академии киевского «Динамо» Андрей Гусин, который последние два сезона выступал за юношескую команду днепропетровского «Днепра», подписал контракт с ФК «Динамо» (Киев), сообщает пресс-служба "Динамо".

Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.

Сейчас Андрей Гусин проходит подготовительный этап вместе с командой «Динамо-2» и уже принял участие в нескольких контрольных матчах.

«Я рад, что вернулся в «Динамо», постараюсь проявить себя здесь как можно лучше и принести пользу команде», - сказал Андрей после подписания контракта.

19-летний Андрей Гусин (родился 18 апреля 1996 года) играет на двух позициях - опорный полузащитник и защитник. За последние два сезона в составе «Днепр» U-19 провел 26 матчей, забил 2 гола.

Андрей Андреевич Гусин - сын экс-футболиста «Динамо» и сборной Украины Андрея Леонидовича Гусина, который выступал за «Динамо» в 1994-2005 годах. Андрей Гусин-старший погиб в Киеве 17 сентября 2014-го года, разбившись на мотоцикле на автодроме «Чайка».