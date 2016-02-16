Андрей Гусин-младший подписал контракт с киевским "Динамо"
Сын футболиста "Динамо", который разбился на мотоцикле, будет выступать во второй динамовский команде.
Воспитанник Академии киевского «Динамо» Андрей Гусин, который последние два сезона выступал за юношескую команду днепропетровского «Днепра», подписал контракт с ФК «Динамо» (Киев), сообщает пресс-служба "Динамо".
Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.
Сейчас Андрей Гусин проходит подготовительный этап вместе с командой «Динамо-2» и уже принял участие в нескольких контрольных матчах.
«Я рад, что вернулся в «Динамо», постараюсь проявить себя здесь как можно лучше и принести пользу команде», - сказал Андрей после подписания контракта.
19-летний Андрей Гусин (родился 18 апреля 1996 года) играет на двух позициях - опорный полузащитник и защитник. За последние два сезона в составе «Днепр» U-19 провел 26 матчей, забил 2 гола.
Андрей Андреевич Гусин - сын экс-футболиста «Динамо» и сборной Украины Андрея Леонидовича Гусина, который выступал за «Динамо» в 1994-2005 годах. Андрей Гусин-старший погиб в Киеве 17 сентября 2014-го года, разбившись на мотоцикле на автодроме «Чайка».