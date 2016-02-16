Украинские саночники заняли 7-е место в эстафете Юношеских олимпийских игр

В Лиллехаммере (Норвегия) завершились соревнования в командной эстафете по санному спорту в рамках Юношеских олимпийских игр, где сборная Украины заняла 7-е место, сообщает официальный сайт соревнований.

Команда Украины в составе Елена Смага, Андрей Лисецкий, Мирослав Левкович и Игорь Стахив показала результат 2:56.928. Наши спортсмены отстали от победителей на 4.408 секунды.

Чемпионом Игр в этом виде программы стала команда Германии (2 минуты 52.520 секунды), призерами - сборные России (+0.188 секунды) и Италии (+0.520).