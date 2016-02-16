Украинские лыжники не попали в полуфинал спринта на Юношеских олимпийских играх

В Лиллехаммере (Норвегия) завершились четвертьфиналы в сприте среди лыжников на Юношеских олимпийских играх, где спортсмены сборной Украины не смогли пройти далее четвертьфинала, сообщает официальный сайт соревнований.

В соревнованиях среди девушек Юлия Кроль заняла 3-е место, в то время как в полуфинал квалифицировались две сильнейшие лыжницы. Украинка преодолела дистанцию за 3 минуты 32,65 секунды, отстав от победительницы на 2,19 секунды. В полуфинал пробились Юлия Петрова из России и Габриэла Скендер из Хорватии.

В соревнованиях юношей Андрей Орлик в своем четвертьфинале финишировал на 4-м месте. Его результат - 3 минуты 03.63 секунды и отставание от победителя 5.68 секунды. В полуфинал проблись Вебйорн Хегдаль из Норвегии, Камиль Лод из Франции и Реми Линдхольм из Финляндии (на правах лаки-лузера).