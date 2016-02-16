Шевченко: "Важно иметь в сборной Украины тех игроков, которые побывали на больших турнирах"

Новый помощник главного тренера сборной Украины по футболу Андрей Шевченко рассказал о своей роли в штабе команды и видении работы в сборной.

В частности, Шевченко отметил: "Со многими игроками я еще недавно выходил на поле, на прошлом Евро. И это хорошо, что в команде осталась плеяда игроков, которые участвовали в Чемпионате мира и Евро. Важно иметь тех игроков, которые побывали на больших турнирах".

"Что касается моего статуса в команде, то для игроков я теперь Андрей Николаевич. Разумеется, в разных ситуациях мы будем общаться с ребятами по разному, но в команде я должен быть Андреем Николаевичем. Статус обязывает. Все-таки, помимо того что я теперь тренер, у меня четыре сына, нужно привыкать в новому более солидному статусу", - добавил Шевченко.

Касательно роли нового помощника в команде высказал свою позицию Михаил Фоменко: "Будет работать также как и остальные помощники. Изучать соперников - это основная работа на данном этапе и главного тренера и его помощников. И, разумеется подготовка команды к матчам. Сейчас, во время сборов, к товарищеским. Потом уже к официальным. Что касается того где он будет жить, я не думаю что у него возникнет проблема с тем, где остановиться в Киеве... Это не вопрос..."

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня был объявлен обновленный тренерский штаб национальной сборной Украины по футболу, где одним из помощников Михаила Фоменко стал экс-лучший футболист Европы и капитан команды Андрей Шевченко.