Помощником Фоменко в сборной Украины по футболу будет Андрей Шевченко

В столичном Доме футбола состоялась презентация тренерского штаба национальной сборной Украины, который будет готовить команду к финальному турниру Евро-2016.

Помощником Михаила Фоменко в главной команде страны будет Андрей Шевченко.

Об этом сообщил главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко: "ФФУ не продлила контракт с Заваровым. В связи с тем, что была вакансия и ее нужно заполнить. Мы выбрали господина Шевченко, который будет в штабе сборной Украины".

В обновленный тренерский штаб также вошли Владимир Онищенко, Юрий Сивуха и Виталий Шпанюк.

Презентацию тренерского штаба провел президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко. "Тренерский штаб сборной Украины полностью укомплектован и я благодарен Михаилу Ивановичу Фоменко за то, что план подготовки к Евро выполняется неукоснительно. Сегодня ровно 115 дней до старта турнира, каждый день на счету. Штаб по подготовке к Евро, который сегодня представлен, будет заниматься помимо чисто футбольных вопросов а и массой технических проблем, которые возникают по ходу подготовки к турниру. Уверен, что штаб с этими вызовами справится".

Как сообщал УНИАН, сборная Украины попала на Евро-2016, впервые в истории преодолев стадию плей-офф отборочного турнира. Ранее команда однажды участвовала в финале Евро, в 2012-м году на правах принимающей турнир страны вместе с Польшей.