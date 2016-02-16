Суд в Бразилии арестовал активы футболиста Неймара на $50 миллионов

Среди активов оказались яхта, самолет и недвижимость. Общая стоимость замороженных активов составляет порядка $50 млн, передает Би-би-си. Неймара обвиняют в уклонении от уплаты налогов.

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В прошлом году бразильский суд признал самого футболиста, его семью и связанные с ними компании виновными в уклонении от уплаты налогов на $16 млн в период с 2011 по 2013 годы - в это время он играл за бразильский клуб Santos.

Сам футболист отрицает эти обвинения. Он подал апелляцию в Федеральный суд Сан-Паулу, который ее отклонил. Это решение и стало причиной для выдачи ордеров на арест активов футболиста.

В Испании расследуется дело по поводу перехода Неймара в Barcelona. Испанский клуб заявил, что заплатил за футболиста 57,1 млн евро, большую часть этих денег получила компания Neymar Santos, принадлежащая отцу Неймара. При этом расследование показало, что Barcelona потратила на трансфер Неймара 83,3 млн евро.