Полный состав символической сборной Евро-2008

Специальная экспертная группа УЕФА, подводившая итоги, согласно регламенту, после каждого матча в составе не менее 9 человек, назвала состав символической сборнойиз 23 игроков:

вратари Джанлуиджи Буффон (Италия), Икер Касильяс (Испания), Эдвин ван дер Сар (Нидерланды);

защитники Босингва, Пепе (оба - Португалия), Филипп Лам (Германия), Карлос Марчена, Карлес Пуйоль (оба - Испания), Юрий Жирков (Россия);

полузащитники Хамит Алтынтоп (Турция), Лука Модрич (Хорватия), Маркос Сенна, Хави, Сеск Фабрегас, Андрес Иньеста (все - Испания), Константин Зырянов (Россия), Михаэль Баллак, Лукас Подольски (оба - Германия), Весли Снейдер (Нидерланды);

нападающие Андрей Аршавин, Роман Павлюченко (оба - Россия), Фернандо Торрес, Давид Вилья (оба - Испания).

Понятно, что чемпионы - испанцы - делегировали в сборную больше всех игроков, девять. Однако второй финалист - Германия - ограничился тремя представителями, пропустив вперед Россию с четверкой "символьных" футболистов. Португалии и Голландии достались по два места, Хорватии, Турции и Италии - по одному.

Перед финальным матчем УЕФА уже назвало лучшую десятку чемпионата. Из "топ-10" в "сборную" не вошел только Швайнштайгер.