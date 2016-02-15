Украинские фигуристы не смогли побороться за медали Юношеских олимпийских игр

В Лиллехаммере (Норвегия) сегодня были разыграны два комплекта медалей в фигурном катании, где спортсмены сборной Украины оказались внизу итоговой турнирной таблицы, сообщает официальный сайт соревнований.

В состязаниях спортивных пар Анастасия Побиженко – Дмитрий Шарпар заняли последнее 10-е место. За свое выступление в произвольной программе украинцы заработали 46,14 балла, а в сумме (короткая и произвольная программы) - 74,30 балла.

Чемпионами Игр в этом виде стали Екатерина Борисова и Дмитрий Сопот из России с итоговой оценкой 168,66 балла. Серебряные медали у Анны Дусковой и Мартина Бидара из Чехии, бронза - Алины Устимкиной и Никиты Володина из РФ.

В мужском одиночном кататнии Шмуратко опередил двух соперников, заняв 14-е из 16-ти мест. Общая сумма баллов украинца составила 125,78.

Чемпионом Игр стал Сота Ямамото из Японии (215,52), призерами - Денисс Васильевс из Латвии и Дмитрий Алиев из России.