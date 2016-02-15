Украинская теннисистка Цуренко проиграла в первом круге турнира в Дубаи

В Дубаи (ОАЭ) завершился матч первого круга турнира Женской теннисной ассоции Dubai Duty Free Tennis Championships (категория WTA Premier), в котором украинка Леся Цуренко уступила Кристине Младенович из Франции, сообщает Большой теннис Украины.

Матч завершился со счетом 2-6 6-7.

Украинка на двойной ошибке проиграла свой первый гейм в этом матче, после чего Младенович вышла вперед с брейком (2-0). Свое преимущество француженка удержала на протяжении всей партии, а в концовке сделала еще одни брейк, реализовав сетболы на подаче Цуренко. У Леси за весь сет брейкпоинтов не было - 2-6.

Также француженко "под ноль" выиграла очередной гейм соперницы на старте второй партии. Но затем череда взаимных брейков привела к тому, что соперницы так и не выявили сильнейшую на протяжении основных 12 геймов - 6-6. На тай-брейке же преимущество Младенович было подавляющим - 7-1.

В свою очередь, другая представительница Украины Элина Свитолина начнет борьбу в Дубае матчем против Яны Чепеловой (Словакия, №133 в рейтинге WTA), которая сегодня пробилась в основу турнира через квалификацию. Соперницы откроют второй день соревнований на центральном корте "Dubai Duty Free Tennis Championships" во вторник в 13:00 по киевскому времени.

Турнир в Дубаи (призовой фонд - $1,735 млн.) проходит с 15 по 20 февраля