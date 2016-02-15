Президент НОК Украины Бубка о выступлении чемпионки ЮОИ Дмитренко: "Страна должна гордиться своими спортсменами"

Президент Национального олимпийского комитета, Олимпийский чемпион Сергей Бубка на трибунах биатлонной арены в Лиллехаммере поддерживал наших юных олимпийцев и поделился своими впечатлениями от завоевания Кристиной Дмитренко первого, исторического «золота» для Украины на зимних Юношеских Олимпийских играх.

«Все очень счастливы! Это невероятные эмоции! Поздравляю всю Украину! Эта победа еще раз подтверждает, что Украина – большая спортивная держава, которая имеет кем и чем гордиться!», - отметил главный олимпиец страны.

«Конечно, волнение не покидало до последнего метра дистанции. Особенно непросто было после первого огневого рубежа, когда Кристина допустила два промаха. Но, как сказали тренеры, лучше допустить ошибки на стартовой стрельбе, чем на решающей, последней. Очень приятно, что Кристина справилась с огромным волнением, большим психологическим давлением, которое было еще вчера после спринтерской гонки, где она финишировала 4-й», - добавил прославленный спортсмен.

По словам президента НОК, на этот успех работала вся команда: «Это большая заслуга самой спортсменки, тренерского состава, коллектива сборной и всех тех, кто приобщился к подготовке Кристины Дмитренко», - отметил глава Олимпийского комитета.

Золотая награда биатлонистки Кристины Дмитренко в гонке преследования стала первой, исторической золотой медалью украинцев на зимних Юношеских Олимпийских играх.

На первых Юношеских Олимпийских играх 2012 года в Инсбруке наши спортсмены завоевали 3 серебряные награды.