Украинские саночники не смогли побороться за награды Юношеских олимпийских игр

В Лиллехаммере (Норвегия) завершились соревнования Юношеских олимпийских игр в санном спорте у девушек в одиночных санях и у юношей в двухместных санях, где спортсмены сборной Украины не смогли подняться выше 10-го места, сообщает официальный сайт соревнований.

В одиночных соревнованиях Елена Смага преодолела дистанцию за две попытки с общим результатом 1 минута 47.492 секунды, отстав от победительницы на 1.466 сек.

Чемпионкой Игр в этом виде программы стала Бруук Эпшикрум из Канады, призерами - Джессика Тибель из Германии и Мадлен Игл из Австрии.

В соревнованиях юниоров-двоек Андрей Лисецкий - Мирослав Левкович заняли последнее 13-е место с общим результатом в двух попытках 1 минута 50.967 секунды. Отставание от победителей составило 6.707 секунды.

Чемпионами Игр стал дуэт из Италии, призерами - спортсмены из Германии и России.