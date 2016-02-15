Чемпионка зимних Юношеских олимпийских игр Дмитренко: "Не сразу поверила, что победила!"

Новоиспеченная чемпионка II зимних Юношеских Олимпийских игр по биатлону в гонке преследования Кристина Дмитренко сразу после финиша со слезами счастья на глазах поделилась своими эмоциями с пресс-службой НОК Украины.

«Я не сразу поняла, что победила! Поверила в свой успех только когда уже была на финишной прямой», - говорит Кристина.

«На первом огневом рубеже совершила два промаха, но, пожалуй, именно они закалили меня и на последующих рубежах я не делала ошибок», - делится новоиспеченная чемпионка.

«Я очень хотела завоевать медаль. Вчерашнее четвертое место в спринте дало мне большой толчок для сегодняшней победы! Хотела доказать всем и прежде всего себе, что способна на большее. Я безгранично счастлива!», - добавляет наша чемпионка.