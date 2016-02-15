Биатлонистка Дмитренко стала чемпионкой Юношеских олимпийских игр в гонке преследования

В Лиллехаммере (Норвегия) завершилась биатлонная гонка преследования среди девушек в рамках ІІ зимних Юношеских Олимпийских игр, где победу одержала украинка Кристина Дмитренко.

Наша спортсменка, стартовавшая 4-й по итогам спринтерской гонки, сумела обойти всех соперниц сегодня и финишировать первой.

У Дмитренко не задался старт гонки, так как на первом огневом рубеже она допустила два промаха и, пройдя два штрафных круга, скатилась с 4-го места на 9-е. Но на последующих трех огневых рубежах Кристина отработала идеально поразив все 15 мишеней.

В итоге, на финиш украинка пришла с результатом 25 минут 12,9 секунды. Дмитренко на 7,5 секунды обогнала Марте Кракстад Йохансенн из Норвегии и на 7,6 секунды Лу Лорен из Франции.

Награда Дмитренко стала первой для сборной Украины на Играх в Лиллехаммере.