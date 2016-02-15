Экс-футболист киевского "Динамо" Саленко предостерег российских фанатов от поездки в Турцию

Бывший нападающий киевского "Динамо" и турецкого «Истанбулспора» Олег Саленко предостерёг болельщиков московского «Локомотива» от поездки в Стамбул на матч 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче», сообщает Чемпионат.

«Болельщики в Стамбуле все одинаковые. Рьяно болеют за свою команду. На таком уровне футболисты должны абстрагироваться от этого. Помню, когда выступал за киевское «Динамо», приезжали на «Камп Ноу». Полный стадион – 120 тыс. зрителей. Первые минуты колотит, а потом успокаиваешься», - отмечает Саленко.

«С российскими болельщиками в Стамбуле может произойти всё что угодно. Учитывая напряжённые отношения между двумя странами, не советую фанатам отправляться в Турцию. Из-за неудачного результата для «Фенербахче» провокаций будет ещё больше. Когда выступал в Турции, жил в районе, где располагалась база «Галатасарая». Помню, после двух подряд поражений болельщики окружили базу и два дня не выпускали футболистов. Для меня это было шоком», — отметил Саленко.

Матч "Фенербахче" - "Локомотив" состоится во вторник, 16 февраля.

Как сообщал УНИАН, 24 ноября 2015 года турецкий истребитель сбил российский Су-24, который, как заявили в Анкаре, нарушил воздушное пространство Турции.

Сообщалось, что российский самолет Су-24 несколько раз предупредили на английском и русском языках, прежде чем тот вторгся в турецкое воздушное пространство. Кроме того, внешнеполитическое ведомство Турции предостерегает Москву, что именно Россия будет нести ответственность за любые опасные последствия.

После этого отношения двух стран резко ухудшились: Россия ввела в отношении Турции экономические санкции, объявила об отмене безвизового режима для турецких граждан и обвинила ее высшее руководство в закупках нефти у террористической группировки "Исламское государство".