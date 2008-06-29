Теннисный мяч пролетел со скоростью 204 км/час
18:46, 29 июня 2008Спорт
1032
На Уимблдоне рекорд по силе подачи
Американка Винус Уильямс установила новый рекорд Уимблдонского теннисного турнира по скорости подачи у женщин. Достижение было зафиксировано в ее матче с испанкой Марией Хосе Мартинес Санчес и составило 127 миль в час (более 204 км/ч). Четырехкратная чемпионка Уимблдона припасла этот могучий удар для матч-бола.
"Да, 127 (миль в час) - это было хорошее окончание матча", - цитирует рекордсменку AP.
Рекорд турниров WTA по силе подачи - 129 миль в час (более 207,5 км/ч) - также принадлежит Винус Уильямс.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter