Теннисный мяч пролетел со скоростью 204 км/час

Американка Винус Уильямс установила новый рекорд Уимблдонского теннисного турнира по скорости подачи у женщин. Достижение было зафиксировано в ее матче с испанкой Марией Хосе Мартинес Санчес и составило 127 миль в час (более 204 км/ч). Четырехкратная чемпионка Уимблдона припасла этот могучий удар для матч-бола.

"Да, 127 (миль в час) - это было хорошее окончание матча", - цитирует рекордсменку AP.

Рекорд турниров WTA по силе подачи - 129 миль в час (более 207,5 км/ч) - также принадлежит Винус Уильямс.