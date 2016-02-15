Украинский биатлонист Телень попал в восьмерку лучших гонки преследования юношеской Олимпиады

Первыми на старт в гонке преследования вышли юноши, где лучший результат среди украинцев показал Сергей Телень, сообщает пресс-служба НОК Украины.

Он сумел с 15-го места в спринте, финишировать в персьюте с 8-м результатом. При этом, наш биатлонист на каждом из 4-х из огневых рубежей допустил по одному промаху.

К слову, сегодня только австрийский спортсмен сумел закрыть все мишени, но он занял лишь 19-е место.

Победителем гонки стал Сиверт Гутторм Баккен, который накануне завоевал серебро в спринте.

Еще один наш представитель Юрий Сытник финишировал с 40-м результатом.

«Сегодня бежалось достаточно неплохо за исключением только финишного круга. Со стрельбой не справился, ведь ожидал от себя лучшего, но что имеем, то имеем. Впереди еще эстафетная гонка, будем настраиваться на нее. Очень хочется взять медаль Юношеских Олимпийских игр, если не получится, то это будет означать, что вся четырехлетняя подготовка пошла на смарку», - прокомментировал свое выступление Сергей Телень.