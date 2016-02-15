Украинские спортсмены завоевали 50 наград на ХХ международном турнире по борьбе

В киевском Дворце спорта состоялся ХХ международный турнир по спортивной борьбе, который прошел в обновленном формате, сообщает пресс-служба Ассоциации спортивной борьбы Украины.

На коврах соревновались не только борцы-вольники и представительницы женской борьбы, но и представители греко-римского стиля борьбы. Таким образом, киевский турнир принимал представителей всех стилей олимпийской борьбы из 22 стран мира.

Участие в соревнованиях приняли все без исключения члены сборной Украины, в частности, "звезды" украинской борьбы – Жан Беленюк, Валерий Андрийцев, Ален Засеев, Александр Хоцяновский, Александр Чернецкий, Димитрий Тимченко, Армен Варданян, Юлия Ткач, Алина Махиня.

В греко-римский борьбе победителями в составе сборной Украины стали Александр Чернецкий (130 кг), Денис Демьянков (66 кг), Дмитрий Пышков (75 кг), чемпион мира-2015 Жан Беленюк (85 кг). и Димитрий Тимченко (98 кг).

В вольной борьбе сильнейшими стали Ален Засеев (125 кг), Василий Шуптар (57 кг), Семен Радулов (65 кг), Андрей Квятковский (70 кг.), Ибрагим Алдатов (86 кг). и Валерий Андрийцев (97 кг).

В женской борьбе победу одержали Юлия Хавалджи (53 кг), Татьяна Кот (55 кг.), Ангелина Лысак (60 кг), Алина Махиня (69 кг), Юлия Ткач (63 кг). и Алла Черкасова (75 кг.).

Интересно, что две бывшие украинские спортсменки, которые в настоящее время представляют Азербайджан, победили в киевском турнире, одолев в финале представительниц Украины. Мария Стадник (до 48 кг). была сильнее Александры Когут, а Наталья Синишин (до 58 кг). поборола в финале Оксану Гергель.