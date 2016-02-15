Украинские фехтовальщики-шпажисты завоевали медали Кубка мира и олимпийские лицензии

Украинские шпажистки и шпажисты успешно завершили выступления в лицензионном отборе на Игры XXXI Олимпиады, которые пройдут в августе в бразильском Рио-де-Жанейро, сообщает пресс-служба НОК Украины.

На этапе Кубка мира по фехтованию на шпагах в Ванкувере наша мужская сборная в составе Анатолия Герея, Дмитрия Карюченка, Богдана Никишина и Максима Хвороста заняла третье место.

Действующие чемпионы мира на пути к полуфиналу одержали победы над командами США и Германии, но за шаг до финала уступили сборной Казахстана.

Наши ребята продолжают занимать второе место в мировом командном зачете шпажистов, что обеспечивает им место на Играх в Рио-2016.

В свою очередь, женская украинская команда в составе Яны Шемякиной, Елены Кривицкой, Анфисы Почкаловой и Ксении Пантелеевой на этапе мирового Кубка в Буэнос-Айресе в командном первенстве заняли четвертое место.

Благодаря этому результату девушки поднялись на седьмое место в мировом рейтинге женских команд-шпажисток и также гарантировали себе путевки на Олимпийские игры-2016.